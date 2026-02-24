Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова

Актриса Варвара Шмыкова во вторник, 24 февраля, отмечает свой 34-й день рождения. Что известно о ее жизни, кто и почему призвал признать ее иностранным агентом?

Чем прославилась Шмыкова

Варвара Шмыкова появилась на свет 24 февраля 1992 года в Москве.

В течение четырех лет она безуспешно пыталась поступить в театральные вузы Москвы, подавая документы во все из них. В конце концов, ей удалось стать студенткой эстрадно-режиссерского факультета ГИТИСа. Однако спустя год она решила забрать документы и снова попытаться поступить на актерский факультет, но попытка оказалась неудачной.

Спустя время Шмыкова все же поступила на актерский факультет в Школу-студию МХАТ.

В кино артистка дебютировала в 2010 году в ленте «Голубка». Также Шмыкова снималась в картинах «Раскол», «Все сложно», «Француз», «Петровы в гриппе», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Чики», «Драка в бисер», «КАШ», «Люся», «Иные», «Бэби-тур» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Как сложилась личная жизнь Шмыковой

Варвара Шмыкова была замужем за оператором Евгением Козловым. У них родился сын Корней, который стал гражданином США и появился на свет в Лос-Анджелесе. Брак продлился пять лет.

В 2021 году знаменитость связала свою судьбу с диджеем Даниилом Радловым. Спустя два года, в 2023-м, у супругов появился на свет сын Лука.

Почему Шмыкова эмигрировала, говорила ли об СВО

Спустя год после начала специальной военной операции Варвара Шмыкова эмигрировала в Германию вместе с супругом и детьми. В России у нее остались мать, отчим и пятеро братьев и сестер.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный — я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на СВО», — признавалась она.

Шмыкова также сообщила, что ни один из ее близких не разделяет ее точку зрения относительно спецоперации.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей», — делилась артистка.

Кто захотел признать Шмыкову иноагентом

В 2025 году актриса закрыла свой бизнес в России. Налоговые органы ликвидировали ее индивидуальное предпринимательство по ее инициативе. Согласно данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), бизнес был создан для работы в сфере исполнительских искусств. Регистрация ИП состоялась летом 2019 года. После закрытия этого предприятия у Шмыковой не осталось легальных источников дохода в России.

По мнению директора правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова, артистку необходимо проверить на наличие признаков иностранного агента. Он сообщил, что соответствующее обращение было направлено в Министерство юстиции РФ.

«Шмыкова, открыто выступающая против проведения СВО и в поддержку деструктивных и антигосударственных сил и мероприятий, проживает в Германии с 2023 года, где ведет экономическую деятельность. Предполагаем, что она получает денежные средства из одного или нескольких иностранных источников, одновременно продолжает формировать общественно-политические взгляды и убеждения через социальные сети. В связи с этим считаем, что необходимо проверить действия Шмыковой на наличие признаков лица, выполняющего функции иностранного агента. Соответствующее обращение мы направили в Министерство юстиции Российской Федерации», — пояснил Солдатов в беседе с NEWS.ru.

Он также напомнил, что Шмыкова в Европе общается с коллегами, которые уже признаны иноагентами в РФ.

«Она принимала участие во многих митингах, вела, как выражалась сама актриса, „оппозиционный образ жизни“. В 2021 году Шмыкова разместила публикацию, в которой поделилась своими впечатлениями о последнем фильме блогера Алексея Навального, за что Шмыкову критиковали, но удалить публикацию она отказалась», — заключил Солдатов.

