Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса на родине

Актриса Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес в России, передает издание «Постньюс». Налоговая ликвидировала ИП знаменитости по ее собственному заявлению.

Согласно данным ЕГРИП, бизнес был открыт для ведения деятельности в области исполнительских искусств. ИП зарегистрировали еще летом 2019 года. После его закрытия у Шмыковой теперь нет легальных источников доходов в России.

Ранее сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально прекратил предпринимательскую деятельность в России. Решение о закрытии ИП артист принял самостоятельно. Компания Моргенштерна, зарегистрированная в апреле 2018 года, занималась организацией развлекательного досуга.

До этого стало известно, что ресторан певицы Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге столкнулся с финансовыми трудностями. Один из организаторов корпоратива, который состоялся в заведении 31 декабря, сообщил, что руководство якобы не выплатило деньги подрядчикам и артистам. Там же выступала и сама Буланова.