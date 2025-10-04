Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 13:32

Ресторан известной певицы задолжал круглую сумму за новогодний корпоратив

Ресторан Булановой в Петербурге обвинили в невыплате 2 млн рублей за корпоратив

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ресторан заслуженной артистки России Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге столкнулся с финансовыми трудностями, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». По его информации, от заведения требуют 2 млн рублей долга за новогоднюю ночь.

Как рассказал один из организаторов мероприятия, 31 декабря в ресторане состоялся праздник, но руководство якобы не выплатило деньги подрядчикам и артистам, где также выступала сама Буланова. По словам мужчины, ему задолжали почти 900 тыс. рублей за техническое оснащение и работу в декабре — январе.

Ранее Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что у ее молодого мужа Валерия Руднева нет долгов в 13 млн рублей, речь в данном случае идет о поручительстве. Она пояснила, что ее супруг работал вместе с партнером, который взял средства в долг, а потом похитил их.

До этого певица развеяла слухи об увольнении танцора Дмитрия Берегуля, ставшего известным благодаря популярному в соцсетях видео с «энергосберегающим» танцем. Буланова отметила, что их сотрудничество все так же продолжается. Артистка уточнила, что ей не хотелось бы расставаться с таким одаренным танцором.

Татьяна Буланова
рестораны
долги
корпоративы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додик озвучил главную ошибку Запада в отношении России
Россияне в Турции вынуждены «продлевать» отдых для лечения от вируса
Петербуржец захотел перевоспитать шумных подростков «перцем»
Данные сотен геймеров по всему миру оказались у хакеров
Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа
Названо число навсегда распрощавшихся с Instagram россиян
Подростки готовили теракт в 15-миллионом городе
В Израиле озвучили дату переговоров по Газе в рамках плана Трампа
Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины
Океанариум попросил у властей деньги на спасение белух от усыпления
Парнокопытный «петербуржец» выскочил на скоростную трассу и попал на видео
На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров
Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
В российском городе из-за ВСУ пришлось приостановить работу трех ТЦ
Россиянам рассказали о ситуации с мощной магнитной бурей
Военный аналитик раскрыл, что Россия припасла для Tomahawk
Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: ждать ли летнего тепла и ливней
Нетаньяху принял сенсационное решение по Газе после встречи с Трампом
Миллиардеру Сулейманову грозит самое суровое наказание в России
В Госдуме назвали отрасль ВСУ, которую нужно уничтожить первым делом
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.