Ресторан известной певицы задолжал круглую сумму за новогодний корпоратив

Ресторан заслуженной артистки России Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге столкнулся с финансовыми трудностями, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». По его информации, от заведения требуют 2 млн рублей долга за новогоднюю ночь.

Как рассказал один из организаторов мероприятия, 31 декабря в ресторане состоялся праздник, но руководство якобы не выплатило деньги подрядчикам и артистам, где также выступала сама Буланова. По словам мужчины, ему задолжали почти 900 тыс. рублей за техническое оснащение и работу в декабре — январе.

Ранее Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что у ее молодого мужа Валерия Руднева нет долгов в 13 млн рублей, речь в данном случае идет о поручительстве. Она пояснила, что ее супруг работал вместе с партнером, который взял средства в долг, а потом похитил их.

До этого певица развеяла слухи об увольнении танцора Дмитрия Берегуля, ставшего известным благодаря популярному в соцсетях видео с «энергосберегающим» танцем. Буланова отметила, что их сотрудничество все так же продолжается. Артистка уточнила, что ей не хотелось бы расставаться с таким одаренным танцором.