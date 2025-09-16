Буланова объяснила, откуда у ее мужа взялся долг в 13 млн рублей Буланова заявила, что долг ее мужа в 13 млн рублей является поручительством

Певица Татьяна Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что у ее молодого мужа Валерия Руднева нет долгов в 13 млн рублей, речь в данном случае идет о поручительстве. Она пояснила, что ее супруг работал вместе с партнером, который взял средства в долг, а потом похитил их.

Это его партнер взял кредит на 13 млн, Валера поручился, и потом благополучно все это тот человек похитил, и за поручительство сейчас он отвечает. И он этот вопрос решает, — сказала Буланова.

Певица добавила, что гордится мужем за его стремление добиваться успеха без чьей-либо помощи. Она добавила, что у Валерия было много бизнесов, включая магазины.

Ранее Буланова рассказала, что временами содержала своего молодого мужа. Она рассказала, что за годы совместной жизни у мужа не всегда все складывалось.

Кроме того, Буланова опровергла слухи об уходе танцора Дмитрия Берегуля, прославившегося в соцсетях «энергосберегающим» танцем. Артистка сообщила, что их совместная работа продолжается, однако отметила, что готова принять любое его решение.