Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:10

Буланова объяснила, откуда у ее мужа взялся долг в 13 млн рублей

Буланова заявила, что долг ее мужа в 13 млн рублей является поручительством

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что у ее молодого мужа Валерия Руднева нет долгов в 13 млн рублей, речь в данном случае идет о поручительстве. Она пояснила, что ее супруг работал вместе с партнером, который взял средства в долг, а потом похитил их.

Это его партнер взял кредит на 13 млн, Валера поручился, и потом благополучно все это тот человек похитил, и за поручительство сейчас он отвечает. И он этот вопрос решает, — сказала Буланова.

Певица добавила, что гордится мужем за его стремление добиваться успеха без чьей-либо помощи. Она добавила, что у Валерия было много бизнесов, включая магазины.

Ранее Буланова рассказала, что временами содержала своего молодого мужа. Она рассказала, что за годы совместной жизни у мужа не всегда все складывалось.

Кроме того, Буланова опровергла слухи об уходе танцора Дмитрия Берегуля, прославившегося в соцсетях «энергосберегающим» танцем. Артистка сообщила, что их совместная работа продолжается, однако отметила, что готова принять любое его решение.

долги
Татьяна Буланова
шоу-бизнес
мужья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.