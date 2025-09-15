Буланова сделала необычное признание о своем молодом муже Буланова заявила, что ей приходилось содержать своего мужа Руднева

Певица Татьяна Буланова призналась в интервью телеведущей Ксении Собчак, что временами содержала своего молодого мужа Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. Это третий брак артистки. Она рассказала, что за годы совместной жизни у мужа не всегда все складывалось.

Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: «Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь», — сказала певица.

Ранее Буланова сообщила о смерти свекра, отца ее мужа. До этого артистка не раз говорила о теплом приеме в семье супруга, поэтому потеря стала тяжелым ударом для всей семьи.

Кроме того, Буланова опровергла слухи об уходе танцора Дмитрия Берегуля, прославившегося в соцсетях «энергосберегающим» танцем. Артистка сообщила, что их совместная работа продолжается

Позже «энергосберегающий танцор» также опроверг слухи об увольнении и сообщил, что продолжает ставить новые танцы. Кроме работы с Булановой, он проводит свадьбы и участвует в жюри танцевальных фестивалей по всей России.