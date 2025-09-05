«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении

Главный хореограф коллектива певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, которого в прессе называют «энергосберегающим танцором», рассказал, что продолжает работать в коллективе и ставить новые танцы вопреки слухам о своем увольнении. Помимо работы в коллективе Булановой, Дмитрий ведет свадьбы и выступает в качестве жюри различных танцевальных фестивалей в городах России.

Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Из команды я не уходил. Мы продолжаем работать вместе с Аленой и Максимом (танцоры коллектива певицы. — NEWS.ru). Проводим апгрейд старых номеров периодически, ставим новые танцы. Очень будем рады, если в репертуаре Татьяны появятся новые песни, под которые мы могли бы поставить интересные композиции, — объяснил Дмитрий.

Берегуля прославился в Сети благодаря своим расслабленным танцам на концерте певицы, которые в соцсетях назвали «энергосберегающими». Слава стала для него неожиданной, но приятной. Ранее поклонники коллектива не увидели Дмитрия на выступлении Булановой в рамках фестиваля «Новая волна». В Сети предположили, что артистка уволила его, но на самом деле танцор остался в коллективе. При этом Берегуля признался, что у него нет профессионального хореографического образования и он всему учился сам.

Своим главным учителем считаю Майкла Джексона, на клипах которого учился танцевать. Образования профессионального у меня нет. Но я постоянно совершенствуюсь как танцор, — рассказал хореограф.

Ранее российская певица Татьяна Буланова в комментарии СМИ призналась, что не видела публикаций, в которых пользователи Сети иронизировали по поводу ее подтанцовки из-за возраста артистов и простой хореографии. По ее словам, она сотрудничает с этими танцорами в течение 25 лет.