«Некогда, если честно»: Буланова ответила на критику ее подтанцовки в Сети

«Некогда, если честно»: Буланова ответила на критику ее подтанцовки в Сети Буланова рассказала о сотрудничестве со своей подтанцовкой в течение 25 лет

Российская певица Татьяна Буланова в комментарии «Газете.Ru» призналась, что не видела публикаций, в которых пользователи Сети иронизировали по поводу ее подтанцовки из-за возраста артистов и простой хореографии. По ее словам, она сотрудничает с этими танцорами в течение 25 лет.

Не видела публикации — просто некогда, если честно. С танцорами работаем давно, 25 лет, — сказала певица.

Ранее Буланова заявила, что рада всплеску популярности своего творчества среди представителей молодого поколения. Композиции «обрели новую жизнь и новых слушателей», подчеркнула певица. Повышенное внимание молодежи приковано к песням, которые были выпущены еще до их рождения, отметила артистка.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в популярности Булановой среди молодых людей. В настоящий момент в обществе слишком размыто понятие «молодежь», ввиду чего к ней причисляют всех до 70 лет, считает он.

Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что молодым людям наскучила одинаковая современная музыка, ввиду чего они обратили внимание на старые хиты в поисках чего-то нового. С этим и связана новая волна популярности Булановой.