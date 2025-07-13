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13 июля 2025 в 18:12

«Непонятно»: музкритик не поверил в новый взлет Кадышевой и Булановой

Музкритик Соседов усомнился в популярности Кадышевой и Булановой среди молодежи

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мнение о том, что исполнители Татьяна Буланова и Надежда Кадышева популярны у молодежи, может не соответствовать действительности, заявил URA.RU музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что в обществе слишком размыт возраст молодежи.

Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас до 70 — все молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне, — сказал он.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Кроме того, Буланова предположила, что одну из ее песен кто-то «залил в Сеть, и она там завирусилась».

Кроме того, артист Прохор Шаляпин заявил, что Надежда Кадышева не только сумела вернуть былую популярность у старшего поколения, но и стала модной у молодежи. Ранее он назвал певицу и ее коллегу Надежду Бабкину «тетушками, которые свое отпели». Сейчас же, по его словам, песни в народном стиле переживают расцвет.

Сергей Соседов
Надежда Кадышева
Татьяна Буланова
молодежь
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