Пригожин разгадал секрет популярности Булановой и Кадышевой у молодежи Продюсер Пригожин заявил, что молодежь устала от одинаковой современной музыки

Молодые люди устали от одинаковой современной музыки и непримечательного речитатива, заявил «Радио 1» продюсер Иосиф Пригожин. В поисках чего-то нового они начали слушать старые хиты. Так и началась вторая волна популярности Надежды Кадышевой, Татьяны Булановой и других артистов.

Эти песни были хитами в то время, и в этом сезоне они тоже становятся популярными. С точки зрения фундаментальной музыки, мелодии, наверное, они оказались в нужное время в нужном месте, — отметил Пригожин.

Он добавил, что молодежь стремится в прошлое в попытках найти новый опыт, знания и смыслы. Пригожин также спрогнозировал, что вторая волна популярности ждет еще многих артистов.

Певица Татьяна Буланова ранее призналась, что рада повышенному интересу молодежи к ее творчеству. По словам артистки, ее песни «обрели новую жизнь и новых слушателей».