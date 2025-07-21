Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи

Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи Татьяна Буланова призналась, что рада новой волне популярности среди молодежи

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что рада новой волне популярности своего творчества у молодежи. По словам артистки, ее песни «обрели новую жизнь и новых слушателей».

Приятно, что молодежь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Возможно, они тоже им понравятся, — предложила Буланова.

Она отметила, что современная молодежь проявляет повышенное внимание к песням, которые выпустили еще до их рождения. По мнению певицы, это интересное культурное явление.

Певица Татьяна Буланова ранее рассказала, что зумеры стали слушать ее творчество из-за цикличности в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.