Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 12:06

Буланова отреагировала на свою популярность у молодежи

Татьяна Буланова призналась, что рада новой волне популярности среди молодежи

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что рада новой волне популярности своего творчества у молодежи. По словам артистки, ее песни «обрели новую жизнь и новых слушателей».

Приятно, что молодежь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Возможно, они тоже им понравятся, — предложила Буланова.

Она отметила, что современная молодежь проявляет повышенное внимание к песням, которые выпустили еще до их рождения. По мнению певицы, это интересное культурное явление.

Певица Татьяна Буланова ранее рассказала, что зумеры стали слушать ее творчество из-за цикличности в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

певицы
молодежь
песни
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающим пенсионерам пообещали прибавку к пенсии
Москву и Подмосковье затопило из-за ливней 21 июля: последствия, видео
Юрист раскрыла нюанс раздела имущества при разводе Ефремова с женой
Борцы из России и США сойдутся в формате «стенка на стенку» в Будапеште
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Пекине
Назван способ решить проблему налетов украинских дронов вглубь России
В Кремле рассказали о составе переговорной группе по Украине
Песков прокомментировал сообщения о третьем раунде переговоров РФ и Украины
Еще один дрон ВСУ перехватили около Москвы
В Госдуме объяснили, могут ли наказать работника за опоздание из-за ливня
США предупредили о последствиях пошлин против покупателей нефти из России
В Госдуме предупредили о «неприятных сюрпризах» от ВСУ
В Ленобласти младенец едва не погиб при посадке в электричку
Шашлык довел жителей российского города до госпитализации
Раскрыты секретные планы Лондона по подготовке к ядерному удару
Один регион России лидирует по продажам противозачаточных таблеток
Раскрыты реальные интересы автора «адских» антироссийских санкций
Тренды дизайна упаковки: яркие коробки — не просто красиво, но и эффективно
В зданиях российских больниц нашли трещины после землетрясений
В России предупредили о потере части урожая
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.