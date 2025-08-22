Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Певица Буланова сообщила о смерти близкого человека

Певица Буланова сообщила о кончине свекра

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эстрадная певица Татьяна Буланова поделилась новостью о смерти своего свекра, отца бизнесмена Валерия Руднева, передает издание Super. Артистка часто рассказывала, как ее приняли в семье супруга, отмечая трепетное отношение к ней родителей мужа. Поэтому, предположительно, утрата стала серьезным испытанием для всей семьи.

У меня свекор умер, — сообщила она.

Ранее Буланова прокомментировала повышенный интерес зумеров к ее творчеству. По ее словам, это обусловлено цикличностью в музыке. Известно, что знаменитость достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности. Она отметила, что сейчас песни, попадая в Сеть, при удачных обстоятельствах могут моментально стать узнаваемыми.

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил это тем, что молодым людям наскучила одинаковая современная музыка, ввиду чего они обратили внимание на старые хиты в поисках чего-то нового. С этим и связана новая волна популярности Булановой.

Также стало известно, что семейный ресторан певицы терпит большие убытки. По словам самой артистки, бизнес задолжал 16 млн рублей, но она не теряет надежды сохранить его.

Татьяна Буланова
смерти
семьи
утраты
