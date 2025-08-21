Буланова может потерять ресторан из-за долгов Буланова рассказала о проблемах с семейным бизнесом и долге в 16 млн рублей

Семейный ресторан певицы Татьяны Булановой терпит большие убытки, сообщает Общественная Служба Новостей. По словам артистки, бизнес задолжал 16 млн рублей, но она не теряет надежды сохранить его.

В последние годы крайне сложно стало заниматься вопросом развития ресторанов. Кроме того, у меня появилось много гастролей, и я перестала успевать везде. Вот и получился такой итог, — сказала Буланова.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

До этого сообщалось, что Буланова установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесено в список Книги рекордов РФ. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами, в том числе с Михаилом Боярским, Людмилой Зыкиной, Филиппом Киркоровым и Львом Лещенко.