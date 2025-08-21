Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 17:18

Буланова может потерять ресторан из-за долгов

Буланова рассказала о проблемах с семейным бизнесом и долге в 16 млн рублей

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Семейный ресторан певицы Татьяны Булановой терпит большие убытки, сообщает Общественная Служба Новостей. По словам артистки, бизнес задолжал 16 млн рублей, но она не теряет надежды сохранить его.

В последние годы крайне сложно стало заниматься вопросом развития ресторанов. Кроме того, у меня появилось много гастролей, и я перестала успевать везде. Вот и получился такой итог, — сказала Буланова.

Ранее Буланова рассказала, что повышенный интерес зумеров к ее творчеству обусловлен цикличностью в музыке. По словам артистки, она достаточно спокойно отнеслась ко второй волне популярности.

До этого сообщалось, что Буланова установила рекорд по количеству дуэтов в истории российской эстрады. Ее имя официально внесено в список Книги рекордов РФ. Всего за свою карьеру певица записала 114 совместных песен с различными артистами, в том числе с Михаилом Боярским, Людмилой Зыкиной, Филиппом Киркоровым и Львом Лещенко.

Татьяна Буланова
Россия
рестораны
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
В ГД ответили на призыв Подоляка дать Киеву ракеты для ударов по России
Российские треки массово чистят от слов о наркотиках
Не знал, что ей 14: военблогера прижали к стенке за педофилию
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.