Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран

28 декабря 2025 в 08:47

Мэр Адамс призвал жителей Нью-Йорка в снегопад оставаться дома и делать детей

Эрик Адамс Эрик Адамс Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители Нью-Йорка должны оставаться дома после сильного снегопада и заниматься повышением демографии, заявил мэр Эрик Адамс в интервью ABC. Он призвал горожан наслаждаться погодой.

Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка, — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском метро разместили рекламные баннеры скандальной компании Nucleus. Стартап предлагает на основе генетического анализа выбрать и подсадить «лучшего» ребенка. Стоимость услуги составляет почти $30 тыс. (2,4 млн рублей). Потенциальным родителям предлагается самим определить биологические параметры будущего ребенка. Они могут исключить некоторые медицинские риски и даже выбрать цвет глаз. После размещения рекламы в метрополитене продажи компании выросли на 1700%.

До этого стало известно, что новым мэром Нью-Йорка станет 34-летний мусульманин индийского происхождения Зохран Мамдани. Позиционируя себя как социалист, он пообещал противостоять политике президента США Дональда Трампа и приложить максимум усилий для борьбы с коррупцией в городе.

США
Нью-Йорк
демография
мэры
