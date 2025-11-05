Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:56

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка пообещал остановить Трампа

Зохран Мамдани заявил, что даст отпор Трампу

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае избрания мэром Нью-Йорка он приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике президента США Дональда Трампа и его сторонников, пообещал социалист-мусульманин Зохран Мамдани. Он добавил, что для этого необходимо устранить условия, которые позволили Трампу сосредоточить власть, передает ТАСС.

Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих, — заявил Мамдани.

Он также выразил решимость противостоять коррупции, которая позволяет миллиардерам, включая Трампа, уклоняться от уплаты налогов. Мамдани акцентировал внимание на том, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов, которые его основали, вдохновили и будут продолжать его развитие.

Послушайте меня, президент Трамп, если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас, — заключил Мамдани.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что форма избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка является мошеннической. Он указал на отсутствие требования удостоверения личности, двойное указание других кандидатов и расположение фамилии Куомо в конце списка.

США
мэры
выборы
Дональд Трамп
