Жителям Нью-Йорка предложили зачать «дизайнерских» детей

В метро Нью-Йорка появились баннеры с рекламой скандального стартапа — Nucleus. На основе исследования генетических характеристик покупателям услуг предлагается выбрать и подсадить «лучшего» ребенка, передает New York Post.

Услуга по выбору и вживлению в полость матки «дизайнерского» ребенка стоит $29 999 (около 2,4 млн рублей). Родителям предлагается самостоятельно определить биологические параметры, исключить некоторые медицинские риски и даже определить цвет глаз. Отмечается, что после размещения баннеров в метро продажи компании выросли на 1700%.

Ранее работу над созданием генетически модифицированных детей начал стартап Preventive. Формально компания ставит задачей устранение наследственных заболеваний, однако эксперты расценивают это как первый шаг к производству так называемых дизайнерских детей, уточнили журналисты.

