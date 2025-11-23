Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 18:11

Жителям Нью-Йорка предложили зачать «дизайнерских» детей

В Нью-Йорке появилась реклама стартапа Nucleus по выбору эмбриона

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press
В метро Нью-Йорка появились баннеры с рекламой скандального стартапа — Nucleus. На основе исследования генетических характеристик покупателям услуг предлагается выбрать и подсадить «лучшего» ребенка, передает New York Post.

Услуга по выбору и вживлению в полость матки «дизайнерского» ребенка стоит $29 999 (около 2,4 млн рублей). Родителям предлагается самостоятельно определить биологические параметры, исключить некоторые медицинские риски и даже определить цвет глаз. Отмечается, что после размещения баннеров в метро продажи компании выросли на 1700%.

Ранее работу над созданием генетически модифицированных детей начал стартап Preventive. Формально компания ставит задачей устранение наследственных заболеваний, однако эксперты расценивают это как первый шаг к производству так называемых дизайнерских детей, уточнили журналисты.

