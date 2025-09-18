Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 07:00

HR-эксперт ответила, как выбрать место работы между стартапом и корпорацией

HR-эксперт Великая: работа в стартапе даст разносторонний опыт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа в стартапе позволяет получить разносторонний опыт, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, такой формат подходит тем, кто хочет заниматься разнообразными задачами и избежать рутины.

Каждый выбирает свое место. Тем, кто хочет глубоко знать какую-то предметную область, подходит работа в корпорациях. Тем, кто хочет разнообразный функционал и кому скучна монотонная работа, — в стартапах. Если вы хотите набраться большого разностороннего неузкопрофильного опыта, то вам подойдет стартап. Там придется делать все, и каждый день будут абсолютно разные задачи, потому что бизнес устроен таким образом: куда ветер дует, туда человек и бежит, — пояснила Великая.

По ее словам, в стартапе отсутствует строгий функционал, в отличие от крупных корпораций с их четкими должностными инструкциями. Великая привела в пример юриста, который в небольшой компании может за день решать вопросы из абсолютно разных правовых областей. По мнению эксперта, это позволяет быстро развиваться и получать обширные, но неглубокие знания.

Что касается крупной корпорации, то там обычно есть четкая должностная инструкция и конкретно выстроенный бизнес-процесс. В крупных компаниях опыт получается узким, но глубоким, — резюмировала Великая.

Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что обратная связь работодателя с сотрудником поможет снизить риск увольнений осенью. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.

советы
стартапы
корпорации
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
