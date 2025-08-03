Цукерберг не смог переманить инженера ИИ за $1,5 млрд WSJ: инженер ИИ отказался от предложения Цукерберга в $1,5 млрд

Глава Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг предлагал инженеру ИИ зарплату $1,5 млрд (120 млрд рублей), но тот отказался, сообщает The Wall Street Journal. Речь идет о ведущем исследователе в области искусственного интеллекта и сооснователе стартапа Thinking Machines Lab Эндрю Таллоке.

Цукерберг предлагал Таллоку пакет вознаграждения в размере $1–1,5 млрд (80–120 млрд рублей. — NEWS.ru) с учетом бонусов и роста акций на протяжении как минимум шести лет, — отмечает издание.

WSJ считает, что специалист отказал, потому что был уверен в перспективности своего стартапа. В Meta опровергли информацию журналистов, назвав ее неточной.

Ранее Financial Times сообщил, что Цукерберг тратит миллиарды долларов на создание «лаборатории суперинтеллекта» и поиск специалистов в области ИИ. Источники утверждают, что предприниматель намерен создать проект, похожий на стартап, в рамках которого будут разрабатываться передовые технологии в этой сфере. Цукерберг сформировал новое подразделение в отдельном офисе, расположенном в Калифорнии.