В США раскрыли планы Цукерберга по созданию «лаборатории суперинтеллекта»

Руководитель американской компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг тратит миллиарды долларов на создание «лаборатории суперинтеллекта» и поиск специалистов в области ИИ, пишет Financial Times. Источники утверждают, что предприниматель намерен создать проект, похожий на стартап, в рамках которого будут разрабатываться передовые технологии в этой сфере.

Цукерберг сформировал новое подразделение в отдельном офисе, расположенном в Калифорнии, отметили авторы материала. При этом оно изолировано от остальных отделов в области ИИ. Журналисты подчеркнули, что инсайдеры и даже инвесторы не обладают подробной информацией об этой лаборатории.

Ранее специалисты компании Yota заявили, что граждане России в этом году стали в два раза активнее использовать ИИ-компаньонов. По их словам, объемы трафика таких сервисов подскочили в четыре раза. Наиболее популярными у пользователей из РФ стали боты, которые помогают справляться со стрессом. Их аудитория увеличилась практически в пять раз.