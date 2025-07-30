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30 июля 2025 в 18:21

В США раскрыли планы Цукерберга по созданию «лаборатории суперинтеллекта»

FT: Цукерберг вкладывает большие деньги в создание «лаборатории суперинтеллекта»

Марк Цукерберг Марк Цукерберг Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Руководитель американской компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг тратит миллиарды долларов на создание «лаборатории суперинтеллекта» и поиск специалистов в области ИИ, пишет Financial Times. Источники утверждают, что предприниматель намерен создать проект, похожий на стартап, в рамках которого будут разрабатываться передовые технологии в этой сфере.

Цукерберг сформировал новое подразделение в отдельном офисе, расположенном в Калифорнии, отметили авторы материала. При этом оно изолировано от остальных отделов в области ИИ. Журналисты подчеркнули, что инсайдеры и даже инвесторы не обладают подробной информацией об этой лаборатории.

Ранее специалисты компании Yota заявили, что граждане России в этом году стали в два раза активнее использовать ИИ-компаньонов. По их словам, объемы трафика таких сервисов подскочили в четыре раза. Наиболее популярными у пользователей из РФ стали боты, которые помогают справляться со стрессом. Их аудитория увеличилась практически в пять раз.

Meta
Марк Цукерберг
искусственный интеллект
лаборатории
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