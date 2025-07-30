В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов Число пользователей ИИ-компаньонов в России за 2025 год выросло вдвое

Число пользователей ИИ-компаньонов в России за 2025 год выросло вдвое, а трафик подобных сервисов увеличился в четыре раза, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Yota. По данным аналитиков, особенно активно россияне общаются с виртуальными ботами, которые помогают бороться со стрессом — аудитория выросла почти в пять раз.

ИИ-компаньоны нового поколения умеют запоминать контекст и адаптироваться под пользователя. Их можно кастомизировать: выбирать характер, манеру общения и даже внешность.

Особой популярностью пользуются боты-психологи (Wysa, Woebot) — их аудитория за полгода выросла в 5 раз. Обычные чат-боты (Character.ai, Replika) привлекают пользователей на 36 минут в месяц.

Основная аудитория – россияне 36-45 лет (43%). Женщины общаются с ИИ чаще (57%) и дольше (62% времени). Лидеры по использованию: Красноярск (34 мин/мес), Хабаровск, Махачкала (33 мин/мес).

Ранее сообщалось, что переехавшая в Бразилию из Италии 55-летняя Андреа, которая работает фитнес-тренером, призналась, что влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. По ее словам, она испытала настоящее горе, когда у нее пропал доступ к цифровому возлюбленному. Женщина назвала его Тео и заявила, что бот отвечал ей с теплотой и пониманием.