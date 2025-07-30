Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:56

В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов

Число пользователей ИИ-компаньонов в России за 2025 год выросло вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число пользователей ИИ-компаньонов в России за 2025 год выросло вдвое, а трафик подобных сервисов увеличился в четыре раза, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Yota. По данным аналитиков, особенно активно россияне общаются с виртуальными ботами, которые помогают бороться со стрессом — аудитория выросла почти в пять раз.

ИИ-компаньоны нового поколения умеют запоминать контекст и адаптироваться под пользователя. Их можно кастомизировать: выбирать характер, манеру общения и даже внешность.

Особой популярностью пользуются боты-психологи (Wysa, Woebot) — их аудитория за полгода выросла в 5 раз. Обычные чат-боты (Character.ai, Replika) привлекают пользователей на 36 минут в месяц.

Основная аудитория – россияне 36-45 лет (43%). Женщины общаются с ИИ чаще (57%) и дольше (62% времени). Лидеры по использованию: Красноярск (34 мин/мес), Хабаровск, Махачкала (33 мин/мес).

Ранее сообщалось, что переехавшая в Бразилию из Италии 55-летняя Андреа, которая работает фитнес-тренером, призналась, что влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. По ее словам, она испытала настоящее горе, когда у нее пропал доступ к цифровому возлюбленному. Женщина назвала его Тео и заявила, что бот отвечал ей с теплотой и пониманием.

Россия
искусственный интеллект
боты
общение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
4 мешка секс-игрушек: отчим годами домогался детей, заставил смотреть порно
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.