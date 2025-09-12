HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений

Обратная связь работодателя с сотрудником поможет снизить риск увольнений осенью, заявила карьерный консультант Зилина Султанова. По ее словам, которые передает LIFE.ru, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.

Регулярная обратная связь, прозрачное развитие внутри компании и поддержка в момент профессионального или эмоционального выгорания значительно снижают риск увольнений, даже в традиционно нестабильные сезоны, — подчеркнула Султанова.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.