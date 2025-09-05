Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:45

Депутат призвал наказывать женатых сотрудников за флирт на работе

Депутат Иванов предложил штрафовать женатых сотрудников за флирт на работе

В России стоит ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, подобное поведение подрывает устои общества и ведет к разрушению института семьи.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда служебные романы между женатыми коллегами становятся причиной распада семей. Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы. Работодатель несет не только экономическую, но и социальную ответственность за моральный климат своего коллектива. При выявлении случаев флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять меры воздействия. Это могут быть штрафы, выговоры или даже увольнение как за аморальный проступок, порочащий репутацию компании, — отметил Иванов.

HR-специалисты должны внимательно следить за поведением сотрудников, добавил депутат. По его словам, такая практика поможет укрепить семейные ценности и создать здоровую атмосферу в трудовых коллективах.

Бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Мы обязаны создать все условия, чтобы оградить сотрудников от искушений и сохранить их семьи. Это вопрос национальной безопасности и демографического будущего страны. Помешать развалу семьи — долг каждого ответственного работодателя, — резюмировал политик.

Ранее психолог Анна Сухова заявила, что романтические отношения с коллегами могут отвлечь от рабочих задач, а также снизить степень концентрации и продуктивности. Кроме того, по ее мнению, служебный роман может негативно повлиять на рабочие отношения и атмосферу в коллективе.

