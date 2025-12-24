Путин проведет заседание с Госсоветом 25 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Госсовета, касающегося вопросов подготовки кадров, 25 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля. В том числе на встрече обсудят вопрос, связанный с ветеранами СВО.

Особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузке системы дополнительного профессионального образования, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО, — уточнили в Кремле.

Ранее глава государства заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Он также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин находится в постоянном контакте с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Так он ответил на вопрос журналистов о планах главы государства встретиться с ветеранами СВО и их семьями.