25 декабря 2025 в 11:20

Путин обновил состав Государственного совета России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в составе Государственного совета РФ, следует из опубликованного на сайте официальных правовых актов указа. В Госсовет России вошли губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Согласно документу, у ряда членов Госсовета были уточнены наименования должностей, в том числе у руководителей регионов, ранее находившихся в статусе временно исполняющих обязанности. Из состава органа исключили Александра Гуцана в связи с его переходом с должности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе на пост генерального прокурора РФ.

Возглавлявший Тверскую область Игорь Руденя сохранил членство в Государственном совете и продолжил работу в новом статусе — полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее глава государства заявил, что Государственная дума в осеннюю сессию работала результативно. Он также охарактеризовал проделанную совместную работу как «боевую». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в 2025 году приняла 588 федеральных законов, 71% из которых являются законами прямого действия. Он отметил, что это очень высокий показатель.

