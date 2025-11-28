Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям рассмотрит предложение об учреждении в России аналога Нобелевской премии в области литературы, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавляющий данную комиссию. По его словам, обсуждение пройдет на ближайшем заседании.

Как глава комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» я могу сказать, что эта тема активно обсуждается в регионах. Обсудим идею создания премии на ближайшей комиссии, — указал губернатор.

Он поддержал позицию главы Союза писателей России Владимира Мединского о современной Нобелевской премии, отметив ее возрастающую политизированность и отход от художественных критериев. По убеждению Развожаева, создание авторитетной национальной премии, оценивающей глубину творчества и вклад в мировую культуру, является принципиально важным для суверенного культурного развития страны.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком писал, что Норвегия, отвечающая за вручение Нобелевской премии мира, давно утратила политическую независимость. Именно так он прокомментировал предложение главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о переименовании награды в Нобелевскую премию войны.