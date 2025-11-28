День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:40

В России задумали создать аналог Нобелевской премии

Госсовет рассмотрит идею создания аналога Нобелевской премии по литературе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям рассмотрит предложение об учреждении в России аналога Нобелевской премии в области литературы, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавляющий данную комиссию. По его словам, обсуждение пройдет на ближайшем заседании.

Как глава комиссии Госсовета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности» я могу сказать, что эта тема активно обсуждается в регионах. Обсудим идею создания премии на ближайшей комиссии, — указал губернатор.

Он поддержал позицию главы Союза писателей России Владимира Мединского о современной Нобелевской премии, отметив ее возрастающую политизированность и отход от художественных критериев. По убеждению Развожаева, создание авторитетной национальной премии, оценивающей глубину творчества и вклад в мировую культуру, является принципиально важным для суверенного культурного развития страны.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком писал, что Норвегия, отвечающая за вручение Нобелевской премии мира, давно утратила политическую независимость. Именно так он прокомментировал предложение главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о переименовании награды в Нобелевскую премию войны.

Госсовет
Михаил Развозжаев
Нобелевская премия
литература
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.