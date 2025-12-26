Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:24

Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь

Филолог Жорбин: Есенина полюбили за способность выразить трагедию целой эпохи

Сергей Есенин Сергей Есенин Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поэт Сергей Есенин обрел всенародную любовь за способность мастерски выразить трагедию целой эпохи, заявил «Радио 1» филолог Андрей Жорбин. По его словам, творческое наследие Есенина стало незаменимым звеном для русского культурного кода.

Когда мы говорим, что хоккеиста Александра Овечкина в этом виде спорта вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным. Его поэзия — это сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. Смена технологического уклада, уход от аграрной России к индустриальной — все это выражено у Есенина, — объяснил Жорбин.

Он отметил, что Есенин ассоциируется у современных школьников с национальными символами. Его творчество выступает одной из частей русской идентичности.

Ранее литературовед Наталья Шубникова-Гусева заявила, что 37 произведений и 115 писем Есенина до сих пор остаются недоступными. Недавно обществу представили рукопись с семью ранее неизвестными стихотворениями поэта. По словам эксперта, находкой стала тетрадь, принадлежавшая другу поэта — Григорию Панфилову.

Сергей Есенин
поэты
культура
литература
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий
Загадочная аномалия космического объекта удивила ученых
Суд вынес приговор основательнице издания «Медуза»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.