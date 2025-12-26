Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь

Поэт Сергей Есенин обрел всенародную любовь за способность мастерски выразить трагедию целой эпохи, заявил «Радио 1» филолог Андрей Жорбин. По его словам, творческое наследие Есенина стало незаменимым звеном для русского культурного кода.

Когда мы говорим, что хоккеиста Александра Овечкина в этом виде спорта вряд ли кто-то догонит, то так же происходит с Есениным. Его поэзия — это сама эпоха. Народная трагедия гражданской войны. Смена технологического уклада, уход от аграрной России к индустриальной — все это выражено у Есенина, — объяснил Жорбин.

Он отметил, что Есенин ассоциируется у современных школьников с национальными символами. Его творчество выступает одной из частей русской идентичности.

Ранее литературовед Наталья Шубникова-Гусева заявила, что 37 произведений и 115 писем Есенина до сих пор остаются недоступными. Недавно обществу представили рукопись с семью ранее неизвестными стихотворениями поэта. По словам эксперта, находкой стала тетрадь, принадлежавшая другу поэта — Григорию Панфилову.