Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина

Актер Сергей Безруков выразил свое несогласие с версией о самоубийстве поэта Сергея Есенина в 1925 году, передает ТАСС. Он заявил, что данная гипотеза не соответствует материалам расследования, которые он внимательно изучил вместе со Светланой, племянницей поэта. Артист твердо убежден в том, что Есенина убили.

Когда я смотрю на есенинскую биографию, на ее трагический конец, то, по моей глубокой убежденности, могу сказать, что это было убийство — я думаю, в конечном счете когда-нибудь мы все узнаем, — прокомментировал Безруков.

Безруков также считает, что следует возобновить расследование дела Есенина, провести эксгумацию тела и тщательно изучить все доказательства. По мнению артиста, в советское время на поэта был навешен ярлык мученика-самоубийцы, что сильно искажает восприятие его творчества.

Ранее Безруков заявил, что на Западе стало популярным пренебрежительное отношение ко всему русскому, что задевает каждого патриота. Он отметил, что настроения русофобии находят отражение в поэзии Есенина. Безруков возмущен отношением к русской культуре и языку.