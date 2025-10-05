Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 14:17

Безруков фразой «поносят все русское» высказался о культурной травле Запада

Безруков: уничижительное отношение ко всему русскому на Западе стало модным

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уничижительное отношение ко всему русскому стало модным на Западе, заявил народный артист России Сергей Безруков в комментарии ТАСС. Актер подчеркнул, что такой подход, когда «поносят», задевает и оскорбляет любого преданного Родине человека.

Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада, к России, — уничтожать и поносить все русское, — объяснил Безруков.

Артист также отметил, что настроение современной русофобии находит отражение в поэзии Сергея Есенина. По его словам, «все, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями».

Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку? — возмутился актер.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что лидеры стран Европы санкциями в отношении Москвы загнали себя в «антироссийское болото». По его словам, политики не могут выбраться из него и приступить к урегулированию конфликта на Украине.

