25 октября 2025 в 14:39

Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого

Актер Сергей Безруков стал прототипом цифрового аватара Владимира Высоцкого

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Цифровой аватар Владимира Высоцкого в музыкальном шоу «Высоцкий. Высота» был создан на основе образа актера Сергея Безрукова, который воплотил поэта в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», передает ТАСС. На создание шоу ушло два года.

Главный режиссер проекта Алена Манченко сообщила, что что при создании шоу не применялись генеративные нейросети или искусственный интеллект. Вместо этого с каждого исполнителя снимали датчики, которые фиксировали мимику и движения тела. Затем большая команда специалистов тщательно прорабатывала «скелет» аватара, его лицо, кожу и глаза. Режиссер уверена, что данное шоу станет настоящим технологическим достижением для зрителей, так как подобный формат ранее не был представлен в России.

Ранее Безруков заявил, что материалы расследования не подтверждают официальную версию о самоубийстве поэта Сергея Есенина в 1925 году, и убежден, что его убили. Он призвал к возобновлению расследования, включая эксгумацию тела, чтобы установить истину и опровергнуть навязанную в советское время версию о самоубийстве, искажающую восприятие творчества поэта.

Сергей Есенин
Владимир Высоцкий
аватар
актеры
