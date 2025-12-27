Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 15:12

Мирный житель погиб в результате подлого удара украинского дрона

Хинштейн: украинский БПЛА сбросил взрывчатку на мирного жителя в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирный житель погиб в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, вражеский БПЛА сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома.

Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны за сутки сбили 78 дронов ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны, ВС РФ также нанесли удар по местам производства БПЛА в 154 районах. Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили 105 295 беспилотников противника.

До этого житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда женщина и ее дочь пытались покинуть дом после ночного взрыва. По словам соседей, погибшую похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.

Курская область
погибшие
БПЛА
атаки
Александр Хинштейн
