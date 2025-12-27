Мирный житель погиб в результате подлого удара украинского дрона

Мирный житель погиб в Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, вражеский БПЛА сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома.

Враг совершил подлый удар, сбросив взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Мужчина погиб, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны за сутки сбили 78 дронов ВСУ самолетного типа. По данным Минобороны, ВС РФ также нанесли удар по местам производства БПЛА в 154 районах. Всего с начала СВО российские бойцы уничтожили 105 295 беспилотников противника.

До этого житель Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал о гибели своей матери после удара украинского дрона. Он уточнил, что атака произошла, когда женщина и ее дочь пытались покинуть дом после ночного взрыва. По словам соседей, погибшую похоронили недалеко от места происшествия, так как доставить ее на кладбище было невозможно.