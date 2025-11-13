Новый сезон шоу «Аватар»: что изменилось, кто в жюри, кого уже угадали

9 ноября на НТВ стартовал новый, четвертый сезон шоу «Аватар». На этот раз в проекте участвуют 12 артистов, которые скрываются за 3D-персонажами. Чего ждать от нового сезона, чем удивят аватары, как изменился состав судей, кто из участников уже вылетел — в материале NEWS.ru.

Еще более новые технологии

Шоу «Аватар» завоевало популярность у зрителей благодаря зрелищности и интриге внутри проекта. 3D-персонажами, созданными с помощью новейших компьютерных технологий, управляют известные артисты. Задача жюри — угадать, кто скрывается за цифровыми образами.

В новом сезоне аватары стали более совершенными благодаря технологии лицевой анимации. Теперь они могут передавать эмоции. Технология распознает и переводит на персонаж каждое мимическое движение артиста.

Более совершенными стали и движения аватаров. Они стали двигаться более естественно, но и это не все. «Система симуляции стала более сложной. Используется для того, чтобы в режиме реального времени элементы костюма, волосы и другие части аватаров двигались. Теперь это реализуется с помощью ручного риггинга, благодаря которому любые ткани, воротники и манжеты стали независимы от основных движений участника», — рассказали NEWS.ru на НТВ.

«Чудо-юдо» Фото: НТВ

У одних персонажей появились хвосты и другие части тела, которых у людей в принципе нет. Но они тоже двигаются, для этого используются ручные настройки. «Датчики привязаны к определенной точке внутри самого персонажа и реагируют на движение. А у хвоста — своя „физика“, зависящая от движения персонажа», — пояснили на телеканале.

Теперь каждый аватар общается с жюри буквально 15 секунд, за это время «арбитры» должны попытаться определить характер и особенности. При этом выходы аватаров стали более зрелищными, например, у трех персонажей появилась симуляция воды.

Какой аватар самый сложный

В целом правила не изменились. В шоу участвуют 12 артистов и их аватары, они разделены на три группы, в финальную номинацию в конце выпуска выходят три аватара — по одному из каждой группы. Жюри пытается угадать, кто из артистов ими управляет. Если определяют правильно, то персонаж вылетает из шоу.

В судейский состав вошли «ветераны» проекта: Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева, Марк Тишман и Тимур Батрутдинов, а также новенькая — Клава Кока. Ведущим шоу остался Вячеслав Макаров.

Члены жюри шоу «Аватар» Фото: НТВ

В этот раз участвуют 12 героев из мифов, легенд и сказок — «Золотая рыбка», «Аврора», «Берендей», «Хозяйка Медной горы», «Берегиня», «Илья Муромец», «Купидон», «Финист — Ясный сокол», «Афродита», «Посейдон», «Чудо-юдо» и «Кикимора». На шесть женских образов приходится столько же мужских.

Самым сложным создатели шоу называют образ «Купидона». «Несмотря на то что он человекоподобный, все его части роботизированы, что создавало определенные трудности. Было важно сделать его суставы шарнирными, чтобы они крутились в любые стороны и полностью передавали движения», — отметили на НТВ.

Кого угадали в первом выпуске

Первым на сцену вышел «колдун-оборотень Берендей», превращающийся в бурого медведя. Он исполнил песню Льва Лещенко «Соловьиная роща». Члены жюри предположили, что за маской кроется молодой певец с доброй душой. Клава Кока и Лера Кудрявцева сделали ставку на Niletto.

Аватар «Афродита» исполнила песню Леди Гаги Bad Romance. Члены жюри высказали мнение, что в жизни артистка, наоборот, пацанка. Возникла идея, что персонажем управляет Юлия Савичева или Моя Мишель. Однако также возникла гипотеза, что «Афродитой» может управлять Настасья Самбурская.

«Афродита» Фото: НТВ

«Илья Муромец» исполнил веселую песню HAFANANA. Клава Кока предположила, что за аватаром скрывается Владимир Пресняков либо Александр Ревва. Лера Кудрявцева заявила, что это может быть Антон Зацепин.

Аватар «Аврора» исполнила песню Максима Фадеева «Беги по небу». В ее мимике члены жюри заметили черты Татьяны Булановой. В аватаре «Чудо-юдо» члены жюри заподозрили Аркадия Укупника, Александра Буйнова, Валерия Сюткина, Сергея Мазаева и Давида Манукяна.

Самые большие споры развернулись вокруг образа «Берегини». Члены жюри предположили, что это может быть Ирина Салтыкова, Роза Сябитова или даже Екатерина Мизулина. Кудрявцева пыталась спровоцировать «Берегиню» словами о том, что та — не певица. Аватар обиделась и чуть не ушла со сцены.

«Финист — Ясный сокол» спел песню Клавы Коки «Покинула чат» в народной интерпретации. Члены жюри предположили, что это мог быть певец Прохор Шаляпин.

«Кикимора» исполнила песню Билли Айлиш Bad Guy. Члены жюри выразили мнение, что перед ними молодая исполнительница, например Betsy (исполнительница песни Sigma Boy), либо дочь Натальи Ионовой Лидия. Аватар «Хозяйка Медной горы» исполнила песню Titanium, и члены жюри отметили ее интересный тембр.

«Хозяйка Медной горы» Фото: НТВ

«Посейдон» спел песню Муслима Магомаева «Верни мне музыку». Сергей Лазарев предположил, что за аватаром может скрываться шоумен Гарик Мартиросян. В «Золотой рыбке», поразившей жюри своими движениям, увидели певицу Корнелию Манго.

В первом выпуске в номинанты на вылет попали аватары «Илья Муромец», «Берегиня» и «Посейдон», однако члены жюри не угадали ни одного артиста. Это значит, что все 12 персонажей и управляющие ими артисты продолжат участие в шоу.

Почему Тишману стало труднее

Марк Тишман — член жюри шоу «Аватар» с первого сезона — часто первым угадывает имена скрывающихся в аватарах артистов. Певец поделился, что в новом сезоне угадывать стало труднее.

«Появилось не одно новое поколение артистов. Их много, они талантливы, голосисты. Мы можем их знать по какому-то одному суперхиту, но не знать всех их голосовых и актерских способностей», — отметил собеседник.

Марк Тишман Фото: НТВ

Он отметил, что жюри присматривается к молодым артистам и вместе с тем ждет сюрпризов от состоявшихся исполнителей, которые с помощью проекта смогут напомнить о себе.

«„Талант — единственная новость, которая всегда нова“, — сказал поэт. Я жду удивлений и откровений от наших артистов-аватаров. Мне в проекте нравится, как преломляются смыслы, драматургия песни в исполнении аватаров... Да и то, как прорисованы аватары в новом сезоне, как они повторяют мимику и жесты артиста, — тоже отдельный восторг», — поделился Тишман.

Певец добавил, что по первым программам впечатление на него произвели аватары «Золотая рыбка» и «Хозяйка Медной горы». По его мнению, они поражают вокалом и интересно общаются с жюри с помощью интонации и движений, обладают чувством юмора.

«Я ума не приложу, кто это может быть. Очень интересно!» — резюмировал артист.

