Пластика без наркоза, клетки эмбрионов: как Гурченко боролась за молодость

Сегодня, 12 ноября, исполнилось бы 90 лет народной артистке СССР Людмиле Гурченко. Молодые коллеги-артисты до сих пор называют ее «иконой стиля и красоты». В СССР она стала одной из первых звезд экрана, кто продлевал молодость с помощью пластической хирургии. Какие операции делала Гурченко, как поддерживала в тонусе свое лицо, как относилась к слухам о себе — в материале NEWS.ru.

Каким был Институт красоты в СССР

В 1930-м году благодаря жене председателя Совнаркома Вячеслава Молотова Полине Жемчужиной в Москве на Новом Арбате открылся Институт косметики и гигиены, или просто «Институт красоты».

«Здесь можно встретить самых разных посетителей. И молодых красивых женщин, желающих стать еще красивее, и ветеранов гражданской войны, пришедших избавиться от шрамов... и начинающего лысеть молодого инженера... молодых и пожилых работниц с фабрик и заводов», — писал в 1937 году журнал «Огонек».

Имелись в Институте и пластические хирурги. Их профессиональные возможности были ограничены: операции изучали по иностранным учебникам, врачи не могли обучаться у более опытных коллег за границей. Не было даже скальпелей — работали половинками бритвенных лезвий. Для швов использовали нити из конских хвостов.

Прием в институте красоты в Москве, 1968 год Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

Самым востребованным пластическим хирургом Института был Александр Шмелев, в прошлом военврач, прошедший Великую Отечественную войну. Его называли настоящим кудесником, говорили, что после операций под местным наркозом не оставалось ни отеков, ни синяков. Именно он делал «пластику» актрисе Любови Орловой.

Цены на пластические операции в Институте были доступны советскому гражданину. Например, подтяжка век (блефаропластика) стоила от 5 до 15 рублей. Попасть на прием оказывалось непросто — иногда своей очереди приходилось дожидаться несколько лет.

Однако чиновники правительства и звезды экрана имели возможность попасть к врачам пластической медицины в обход очередей.

Какие операции делала Гурченко

В 1970-х годах, когда Людмиле Гурченко уже было за сорок, она сделала коррекцию носа, чуть его подправив. В 1980-х годах — круговую подтяжку лица и блефаропластику. В конце 1980-х изменила форму скул, чтобы они стали более точеными.

Хирург Сергей Кулагов, работавший в том самом Институте красоты на Новом Арбате, рассказывал, что в 80-х, когда к нему обратилась Гурченко, то он отказал ей в операции. По его словам, к этому времени она сделала немало «пластики» на лице, еще одно вмешательство могло дать отрицательный результат.

«В 80-е годы, когда наш институт был фактически единственным заведением, где проходили омоложение великие мира сего, Гурченко оперировалась у одного нашего хирурга-дамы, которой уже нет в живых. Она сделала у этого врача несколько операций. Вероятно, делала бы и дальше, но врач умерла. После ее смерти Людмила Марковна пришла на прием ко мне с той же просьбой — избавить от морщин. Я ей отказал. Просто не мог найти решение, чтобы Гурченко осталась прежней. Лицо ее уже было „трудным“», — вспоминал он.

Людмила Гурченко, 2006 год Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Тогда Гурченко обратилась к иностранным специалистам. Однако пластика получилась неудачной, последствия пришлось потом корректировать российским профессионалам. В 2009 году после повторной блефаропластики у артистки перестали смыкаться веки и возникли проблемы со зрением. В том же году она стала героиней популярного ток-шоу. Отвечая на вопросы о пластических операциях, откровенно заявила: «Да, это правда! И я буду продолжать делать их до самой смерти».

По словам предпоследнего мужа артистки Константина Купервейса, однажды она даже легла под скальпель хирурга, выполнявшего блефаропластику, без наркоза: боялась, что из-за анестезии появятся отеки, а ей предстояли съемки и хотелось выглядеть идеально.

Как Гурченко омолаживалась клетками из эмбрионов

Хирург Александр Тепляшин рассказывал, что актриса также использовала передовые достижения косметологии. «Потом она разругалась с академиком, который колол эти экстракты. Ее не устраивало то, что экстракты называют стволовыми клетками, но на самом деле это нечто особое, другое... Эти методы опасны для людей, в отличие от стволовых клеток, взятых из жировой ткани взрослого человека. Такие клетки и при полиартрите помогают», — говорил Тепляшин.

Многие врачи считают, что здоровье актрисы подкосило и тяжелое заболевание — ревматоидный полиартрит, а также наркоз, который ей делали во время операций.

Как бы выглядела Гурченко сейчас

Пластический хирург Анвар Салиджанов поделился с NEWS.ru мнением, что в настоящее время артистке отказали бы в пластике в 90 лет, и дело в не большом количестве операций в прошлом.

«С возрастом свойства кожи меняются, снижается уровень коллагена, она становится сухая. Поэтому операции не дают желаемого эффекта. К тому же анестезиолог, скорее всего, отказался бы давать общий наркоз. В таком возрасте это опасно», — считает Салиджанов.

Как выглядела бы сейчас: ИИ сгенерировал образ 90-летней Гурченко с ее любовью к пластике Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пластический хирург Александр Вдовин поделился мнением, что Гурченко делала не так уж много пластических операций, как ей приписывают.

«Сделал человек одну операцию — и кажется, что он сделал их много. У Гурченко было две блефаропластики, коронарное открытие лба (операция, направленная на поднятие бровей, верхних век, разглаживание глубоких морщин на лбу и переносице. — NEWS.ru) и СМАС-лифтинг», сказал Вдовин.

Он предположил, что в последние годы жизни лицо артистки выглядело якобы «застывшим» не из-за пластики, а из-за повреждения тройничного нерва, инфаркта или микроинсульта. Такое часто бывает в пожилом возрасте, резюмировал собеседник.

Удаляла ли актриса ребра

«Осиная талия» Людмилы Гурченко в 45 сантиметров была легендой со времен выхода фильма «Карнавальная ночь». Ходили слухи, что Гурченко удалила несколько ребер, для того чтобы иметь такую тонкую талию. Много лет спустя костюмер картины раскрыла, что эффекта тонкой талии удалось добиться с помощью утягивающих корсетов и пышных юбок.

Сама Гурченко объясняла свою стройность последствиями голодного военного детства: сколько ни ест — не толстеет. Актриса признавалась, что всю жизнь питается четыре-пять раз в день понемногу. Завтракала она овсянкой, сваренной на воде, нежирным творогом и кофе без молока и сахара. Не употребляла жареной пищи, не пила алкоголь и никогда не отходила от этих правил.

Вдовец актрисы Сергей Сенин, комментируя вопрос NEWS.ru о якобы удалении ею ребер, отметил, что слухи распространяли завистники актрисы.

Людмила Гурченко на сцене Московского театра оперетты на юбилейном вечере, 2007 год Фото: Александр Куров/ТАСС

«И не было никаких станков (физических упражнений. — NEWS.ru). Это дано природой, генетика, Люся пошла в своего папу. Он всю жизнь находился в одном весе, и она тоже. Так дано. Кто-то пишет стихи, кто-то сочиняет музыку. Помимо ее актерских талантов, ей был дан такой дар — быть в потрясающей форме до конца жизни», — отметил Сенин.

Он добавил, что сама Людмила Марковна относилась к нелепым слухам с юмором. Шутила про ребра: «хотите — пощупайте, там все на месте». Вдовец актрисы затруднился предположить, как она бы выглядела сейчас, если б была жива.

