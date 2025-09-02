Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:00

Операции, смерть отца на Украине, скандалы сына: как живет Елена Яковлева

Елена Яковлева Елена Яковлева Фото: Persona Stars/legion-media.com

Народная артистка России Елена Яковлева прославилась благодаря съемкам в лентах «Интердевочка», «Каменская» и «Склифосовский». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Яковлева

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новограде-Волынском Украинской ССР. Она окончила школу в Харькове, в 1980 году переехала в Москву и поступила в ГИТИС.

Актриса дебютировала в кино в 1983 году в фильме «Двое под одним зонтом». Наибольшую популярность ей принесли роли Тани Зайцевой в фильме «Интердевочка», Насти Каменской в сериале «Каменская» и Ирины Павловой в ленте «Склифосовский».

Всего в ее фильмографии более 130 работ, включая картины «Самый лучший день!», «Экипаж», «Елки новые», «Чернобыль», «Чебурашка» и другие.

Елена Яковлева в кадре из фильма «Интердевочка», 1989 год Елена Яковлева в кадре из фильма «Интердевочка», 1989 год Фото: В. Мапешин/РИА Новости

Что известно о личной жизни Яковлевой

Первый раз Елена Яковлева вышла замуж за заслуженного артиста России Сергея Юлина. Они поженились во время обучения в ГИТИСе, но спустя полгода расстались.

Вторым мужем Яковлевой стал народный артист РФ Валерий Шальных. Они поженились в 1990 году после пяти лет отношений. У пары есть сын Денис. Он окончил режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, позднее увлекся бодибилдингом. Наследник актрисы неоднократно становился героем скандальных эфиров ТВ-шоу, на которых обсуждали его многочисленные тату, в том числе на лице.

Что известно о состоянии здоровья Яковлевой

Елена Яковлева в 2014 году перенесла клиническую смерть. По словам артистки, ее сердце остановилось во время экстренной операции в больнице, куда она была госпитализирована сразу после выступления на сцене. Тогда врачи диагностировали у нее скрытую язву желудка.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — поделилась она.

Елена Яковлева в роли Джулии Ламберт в сцене из спектакля «Театр» Елена Яковлева в роли Джулии Ламберт в сцене из спектакля «Театр» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса также призналась, что позже не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем, а также прибегала к услугам пластических хирургов.

«Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко», — говорила Яковлева.

Как Яковлева относится к спецоперации

В январе 2023 года Елена Яковлева заявила, что является абсолютным патриотом и у нее «даже капли сомнения не возникает в том, что Россия права» в вопросе действий на Украине. Спустя несколько месяцев она оказалась в центре скандала из-за участия в спектакле драматурга Аси Волошиной, поддерживающей Украину.

Тогда сын артистки заверил, что она ничего не знала о позиции режиссера. По его словам, Яковлева полностью поддерживает российское правительство.

«Моя мама, так же как и я, на 1000% за Россию и президента», — сказал Денис Шальных.

Яковлева рассказывала в соцсетях, что у нее во время проведения СВО скончался проживающий на Украине отец. Подробности кончины она не раскрывала, но призвала открыть гуманитарные коридоры.

Елена Яковлев и ее сын Денис Шальных Елена Яковлев и ее сын Денис Шальных Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Чем сейчас занимается Яковлева

Елена Яковлева в 64 года продолжает творческую деятельность. Она играет в спектаклях и снимается в кино. В 2025 году на экраны вышел сериал с ее участием «Дама с собачкой — 3». Также она задействована в съемках лент «Мой папа — мэр», «Склифосовский — 13», «Склифосовский. Новый год», «Чебурашка-2» и «Черновик».

По данным Telegram-канала SHOT, в марте артистка была экстренно госпитализирована в Москве из-за жалоб на сильные боли в животе. Как сообщает источник, у Яковлевой, по предварительной информации, было обнаружено заболевание брюшной полости и новообразование в печени. При этом актриса эту информацию не подтверждала.

Мария Баранова
М. Баранова
