Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 2 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и других регионах России у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 2 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 2 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «Мегафона», «Билайна» сообщают, что не могут воспользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мобильными приложениями и мессенджерами из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 2 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 23% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Татарстан, 10% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край и Нижегородскую область, 4% — на Красноярский край, 2% — на Удмуртию, Коми, Башкирию, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Мурманскую, Челябинскую, Ярославскую, Калининградскую, Иркутскую, Ростовскую и Омскую области.

Абоненты «Билайна», T2, «МегаФона» и Yota также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Татарстана, Челябинской, Новосибирской и Иркутской областей.

Почему не работает мобильный интернет 2 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят в регионе при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак», — пояснил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Жителей Хабаровского края также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета 3 сентября, в день проведения парада в честь окончания Второй мировой войны.

«Временные ограничения на предоставление услуг сотовой связи всех мобильных операторов будут действовать в районах массового скопления людей и вблизи инфраструктурных объектов. Ограничения не распространятся на проводной интернет и Wi-Fi сети», — сообщили в правительстве края.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G.

Также Минцифры согласовало с операторами схему, которая поможет обеспечить доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — заявили в пресс-службе оператора Т2.

