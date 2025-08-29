Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 августа: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 29 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина?

Где в России не работает мобильный интернет 29 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 29 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «Мегафона», «Билайна» сообщают, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета они не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, маркетплейсов и мессенджеров.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 29 августа поступило от пользователей МТС. Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 17% — на Краснодарский край, 14% — на Челябинскую область, 11% — на Красноярский край и Санкт-Петербург, 6% — на Иркутскую, Новосибирскую, Саратовскую и Тамбовскую области.

Почему не работает мобильный интернет 29 августа

Власти российских регионов предупреждали, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — говорил он.

Как получить доступ в Сеть

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — выключить и включить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. В случае отсутствия сигнала можно также вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.

Кроме того, Минцифры согласовало с операторами схему, которая поможет обеспечить доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — заявили в пресс-службе оператора Т2.

Читайте также:

Погода в Москве в пятницу, 29 августа: ждать ли удушающую жару и грозы

Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил

Майами, инвалидное кресло, четвертый ребенок: куда пропала Анна Курникова