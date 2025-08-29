Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил

Сегодня ночью, 29 августа 2025 года, на 93-м году жизни скончался советский и российский композитор Родион Щедрин. Что об этом известно?

Что известно о смерти Щедрина

Родион Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года. Об этом сообщили представители Большого театра, назвав его «величайшим гением современности» и «мировым классиком». Точная причина смерти композитора не указана.

Большой театр охарактеризовал Щедрина как «уникальное явление и эпоху в мировой музыкальной культуре», отметив, что его произведения десятилетиями исполнялись на крупнейших сценах мира и находили отклик в сердцах публики.

Там также назвали смерть композитора «огромной трагедией и невосполнимой потерей для мира искусства».

Родион Щедрин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Биография и личная жизнь Щедрина

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в музыкальной семье. Окончил Московскую консерваторию по специальностям «композиция» и «фортепиано». Среди его работ — балеты «Кармен-сюита» (созданный для его жены Майи Плисецкой), «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», оперы «Мертвые души», «Левша» и многие другие.

Щедрин — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двукратный лауреат Государственной премии России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (всех четырех степеней).

С 1958 года был женат на балерине Майе Плисецкой. Их брак продлился 57 лет. Балерина ушла из жизни в 2015 году. Детей у пары не было.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look

В последние годы Щедрин жил в Германии, но сохранял связи с Россией. В 2022 году он передал свою московскую квартиру на Тверской в дар Театральному музею им. А. А. Бахрушина.

В 2024 году было объявлено о создании первого в России Дома-музея Щедрина в Тульской области (город Алексин), где вырос композитор. Фонд Валерия Гергиева выкупил родительский дом Щедриных для этой цели.

Его произведения продолжают идти на сценах Мариинского и Большого театров, а также других мировых площадках.

