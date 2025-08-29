День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 09:13

Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил

Родион Щедрин Родион Щедрин Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Сегодня ночью, 29 августа 2025 года, на 93-м году жизни скончался советский и российский композитор Родион Щедрин. Что об этом известно?

Что известно о смерти Щедрина

Родион Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года. Об этом сообщили представители Большого театра, назвав его «величайшим гением современности» и «мировым классиком». Точная причина смерти композитора не указана.

Большой театр охарактеризовал Щедрина как «уникальное явление и эпоху в мировой музыкальной культуре», отметив, что его произведения десятилетиями исполнялись на крупнейших сценах мира и находили отклик в сердцах публики.

Там также назвали смерть композитора «огромной трагедией и невосполнимой потерей для мира искусства».

Родион Щедрин Родион Щедрин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Биография и личная жизнь Щедрина

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в музыкальной семье. Окончил Московскую консерваторию по специальностям «композиция» и «фортепиано». Среди его работ — балеты «Кармен-сюита» (созданный для его жены Майи Плисецкой), «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», оперы «Мертвые души», «Левша» и многие другие.

Щедрин — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двукратный лауреат Государственной премии России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (всех четырех степеней).

С 1958 года был женат на балерине Майе Плисецкой. Их брак продлился 57 лет. Балерина ушла из жизни в 2015 году. Детей у пары не было.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая Родион Щедрин и Майя Плисецкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look

В последние годы Щедрин жил в Германии, но сохранял связи с Россией. В 2022 году он передал свою московскую квартиру на Тверской в дар Театральному музею им. А. А. Бахрушина.

В 2024 году было объявлено о создании первого в России Дома-музея Щедрина в Тульской области (город Алексин), где вырос композитор. Фонд Валерия Гергиева выкупил родительский дом Щедриных для этой цели.

Его произведения продолжают идти на сценах Мариинского и Большого театров, а также других мировых площадках.

Читайте также:

Пенсии россиян вырастут в 2026 году: когда, на сколько, кого коснется

Майами, инвалидное кресло, четвертый ребенок: куда пропала Анна Курникова

Связь с Пригожиным, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин

Родион Щедрин
композиторы
смерти
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.