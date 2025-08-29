День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:26

На 93-м году ушел из жизни знаменитый российский композитор

Российский композитор Щедрин умер в возрасте 92 лет

Родион Щедрин Родион Щедрин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В ночь на 29 августа скончался выдающийся композитор Родион Щедрин, сообщается на странице Мариинского театра в соцсети «ВКонтакте». Ему было 92 года.

Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин, — говорится в сообщении.

Ранее ушел из жизни певец и автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Пик популярности певца пришелся на 1990-е годы, когда он переехал в Москву и стал солистом «Мосэстрады».

До этого стало известно, что сооснователь культовой метал-группы Mastodon 51-летний Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле. Трагедия произошла в Атланте. По данным полиции, водитель внедорожника BMW не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял Хайндс.

Кроме того, умер индийский актер Ачьют Потдар. Артист скончался за несколько дней до 91-летия, причина его смерти не раскрывается. За свою карьеру он успел сняться более чем в 125 фильмах и почти сотне телесериалов, а также участвовал в театральных постановках и рекламных проектах. Наибольшую популярность Потдару принесла роль в культовой картине «Три идиота».

умершие
композиторы
артисты
музыка
