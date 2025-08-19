На 91-м году жизни скончался легенда Болливуда

18 августа скончался индийский актер Ачьют Потдар, передает Times Now. Артист ушел из жизни за четыре дня до 91-летия.

Причина смерти не уточняются, но известно, что его госпитализировали в больницу. Потдар оставил большое творческое наследие. Его карьера стартовала в конце 1970-х годов. В его послужном списке более 125 полнометражных картин, 95 телесериалов, участие в 26 театральных постановках и 45 рекламных проектах.

Зрителям он запомнился по культовой комедии «Три идиота». Также Потдар снялся в фильмах «Крик раненого», «Победитель», «Оцепенение», «Стервятники», «Жгучая страсть» и «Не плачьте по хромому Салиму».

В 1961 году актер окончил университет с отличием, после чего шесть лет служил в армии и завершил службу в звании капитана. Сперва Потдар играл в театре, а позже переключился на кинематограф.

Раннее стало известно о смерти матери актера и участника «Квартета И» Ростислава Хаита. Трагедия стала уже второй утратой в семье в этом году — в феврале ушел из жизни отец артиста Валерий, а в прошлом году он потерял старшего брата.