19 августа 2025 в 18:21

На 91-м году жизни скончался легенда Болливуда

Ушел из жизни индийский актер Ачьют Потдар

18 августа скончался индийский актер Ачьют Потдар, передает Times Now. Артист ушел из жизни за четыре дня до 91-летия.

Причина смерти не уточняются, но известно, что его госпитализировали в больницу. Потдар оставил большое творческое наследие. Его карьера стартовала в конце 1970-х годов. В его послужном списке более 125 полнометражных картин, 95 телесериалов, участие в 26 театральных постановках и 45 рекламных проектах.

Зрителям он запомнился по культовой комедии «Три идиота». Также Потдар снялся в фильмах «Крик раненого», «Победитель», «Оцепенение», «Стервятники», «Жгучая страсть» и «Не плачьте по хромому Салиму».

В 1961 году актер окончил университет с отличием, после чего шесть лет служил в армии и завершил службу в звании капитана. Сперва Потдар играл в театре, а позже переключился на кинематограф.

Раннее стало известно о смерти матери актера и участника «Квартета И» Ростислава Хаита. Трагедия стала уже второй утратой в семье в этом году — в феврале ушел из жизни отец артиста Валерий, а в прошлом году он потерял старшего брата.

