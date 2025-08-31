Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции

Актриса Болливуда Прия Маратхе ушла из жизни в возрасте 38 лет после операции. Звезда умерла в Мумбаи, она два года боролась с онкологией, передает портал Mint.

Ее супруг Шантану Моге утверждает, что после медицинских манипуляций актриса чувствовала себя хорошо и даже вернулась к съемкам в кино. Однако в итоге болезнь вернулась, несмотря на курсы лечения, передают журналисты.

Маратхе стала широко известна благодаря картине «Я пою только твою песню». Также она снялась в проектах «Священные узы», «Это счастье или нет», «Мне это очень нравится» и других.

Ранее стало известно о смерти шведской актрисы Биргит Карлстен. Она принимала участие в создании фильма советского режиссера Андрея Тарковского «Жертвоприношение», снятого в Швеции. Артистка умерла на 76-м году жизни. На родине она была известна как певица.

Также из жизни ушла американская актриса Валери Махаффей, появившаяся в таких сериалах, как «Северная сторона» и «Отчаянные домохозяйки». Звезде телевидения США был 71 год, она боролась с онкологией.