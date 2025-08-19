В семье звезды фильма «День выборов» вновь произошла трагедия

Мать мама известного актера и участника «Квартета И» Ростислава Хаита Юлия скончалась в Одессе, сообщили родственники в соцсетях. Эта смерть стала второй в семье с начала года – в феврале скончался его отец Валерий, экс-руководитель нескольких одесских команд-чемпионов «Клуба веселых и находчивых». В прошлом году он также потерял старшего брата.

Во вторник, 12-го августа, не стало Юлии Ефимовны, мамы Жени и Славы. Что-то писать и говорить сейчас невозможно. Поэтому просто посмотрите, какая она была — легкая, остроумная, молодая и очень красивая, — говорится в публикации.

Хаит получил известность после роли Славы в фильмах «День выборов», «О чем говорят мужчины» и Бориса в картинах «Громкая связь» и «Обратная связь». Последжний фильм его участием вышел в 2024 года — «Один день в Стамбуле». С 2012 года состоит в отношениях с актрисой Ольгой Рыжковой, они воспитывают дочь.

Ранее артистка кукольного театра Софья Шельменкина трагически погибла в Нижегородской области. Известно, что ранее она отправилась на прогулку в лес и пропала. Спустя время спасатели нашли ее тело.