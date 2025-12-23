Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте

На одном из концертов певца Прохора Шаляпина скончался зритель. В эфире шоу «Вопрос ребром» артист признался, что трагедия произошла на его глазах — мужчина танцевал, затем упал и, несмотря на реанимационные действия, скончался.

Я понял, что человек в празднике просто ушел — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего, — уточнил Шаляпин.

Ранее стало известно, что Шаляпин купил для своей матери трехкомнатную квартиру в доме напротив своего собственного в Москве. Артист рассказал, что до этого его мама жила в Мытищах, но теперь переехала в столичный Даниловский район, чтобы быть ближе к нему.

До этого Шаляпин на открытии ресторана From призвал высокопоставленных друзей артистки Ларисы Долиной совместными усилиями купить ей новую квартиру. По его словам, в ситуации с певицей самое важное — соблюдать закон. Шаляпин добавил, что никогда не любил Долину, но относится к ней с уважением из-за ее тяжелого творческого пути. Артист также призвал «не добивать» певицу и «не доводить ее до ручки».