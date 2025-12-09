Шаляпин призвал состоятельных друзей Долиной купить ей квартиру

Певец Прохор Шаляпин на открытии ресторана From призвал высокопоставленных друзей артистки Ларисы Долиной совместными усилиями купить ей новую квартиру. По его словам, в ситуации с певицей самое важное — соблюдать закон, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны — высокопоставленных, очень много у нее влиятельных наверху друзей. Я это знаю. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру, — сказал Шаляпин.

Шаляпин добавил, что никогда не любил Долину, но относится к ней с уважением из-за ее тяжелого творческого пути. Артист также призвал «не добивать» певицу и «не доводить ее до ручки».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Долина получила аванс за свою квартиру, но так и не освободила жилье для покупательницы в установленный срок. Канал со ссылкой на судебные материалы указывает, что сделка была сорвана после того, как певица взяла задаток в размере 1 млн рублей.

До этого Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она пообещала вернуть деньги Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя».