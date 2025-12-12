Прохор Шаляпин поселил маму рядом с собой Шаляпин купил матери трехкомнатную квартиру в доме напротив своего

Певец Прохор Шаляпин купил для своей матери трехкомнатную квартиру в доме напротив своего собственного в Москве. Артист в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой рассказал, что до этого его мама жила в Мытищах, но теперь переехала в столичный Даниловский район, чтобы быть ближе к нему.

Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил. И я маме купил в доме напротив квартиру, то есть она будет жить рядом со мной, — отметил артист.

По словам Шаляпина, его мать стала владелицей просторной квартиры площадью 80 квадратных метров. Сам певец владеет двумя смежными квартирами, в одной из которых на данный момент проводится капитальный ремонт.

Ранее певец призвал высокопоставленных друзей артистки Ларисы Долиной совместными усилиями купить ей новую квартиру. По его словам, в ситуации с певицей самое важное — соблюдать закон. Шаляпин добавил, что никогда не любил исполнительницу, но относится к ней с уважением из-за ее тяжелого творческого пути. Артист также призвал «не добивать» и «не доводить ее до ручки».