Суд уточнил приговор фигурантам, обокравшим Чубайса на 65 млн рублей Суд в Москве оставил в силе приговор фигурантам дела о краже имущества у Чубайса

Апелляционная инстанция оставила в силе судебный вердикт по уголовному делу о хищении имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил в беседе с ТАСС адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров. По его словам, Мосгорсуд подтвердил законность приговора, вынесенного Хамовническим судом столицы, и не стал вносить в него коррективы.

Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений, — подчеркнул собеседник агентства.

Наиболее строгое наказание — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима — получил бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Приговор в отношении него был приведен в исполнение немедленно: мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Остальные фигуранты осуждены на сроки от трех лет 10 месяцев.

Двое фигурантов — Антон Поляков и Алексей Уляхин — с учетом времени, проведенного под стражей в ходе следствия, уже отбыли назначенные им наказания. Общая сумма ущерба по делу оценивается в 65 млн рублей. Потерпевшими были признаны Чубайс и компания «Тилсок».

До этого стало известно, что Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест по иску «Роснано» на счета Чубайса. Общая сумма составляет почти 11,9 млрд рублей.