03 января 2026 в 09:00

Суд уточнил приговор фигурантам, обокравшим Чубайса на 65 млн рублей

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Апелляционная инстанция оставила в силе судебный вердикт по уголовному делу о хищении имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявил в беседе с ТАСС адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров. По его словам, Мосгорсуд подтвердил законность приговора, вынесенного Хамовническим судом столицы, и не стал вносить в него коррективы.

Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений, — подчеркнул собеседник агентства.

Наиболее строгое наказание — 7 лет лишения свободы в колонии общего режима — получил бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Приговор в отношении него был приведен в исполнение немедленно: мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Остальные фигуранты осуждены на сроки от трех лет 10 месяцев.

Двое фигурантов — Антон Поляков и Алексей Уляхин — с учетом времени, проведенного под стражей в ходе следствия, уже отбыли назначенные им наказания. Общая сумма ущерба по делу оценивается в 65 млн рублей. Потерпевшими были признаны Чубайс и компания «Тилсок».

До этого стало известно, что Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест по иску «Роснано» на счета Чубайса. Общая сумма составляет почти 11,9 млрд рублей.

суды
Анатолий Чубайс
хищения
уголовные дела
