03 января 2026 в 09:00

Риелтор назвала главные правила безопасной покупки квартиры

Риелтор Маньянова: предварительный договор покупки квартиры обезопасит сделку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предварительный договор купли-продажи квартиры является ключевым документом, который страхует и покупателя, и продавца от возможных неожиданностей и финансовых рисков, заявила NEWS.ru риелтор и владелец агентства недвижимости Марина Маньянова. По ее словам, такое соглашение должно детально фиксировать все условия будущей сделки.

Как безопасно купить квартиру? Начните с оценки локации и перспектив района. Затем оцените состояние дома и квартиры. Изучите управляющую компанию, инженерные системы, общедомовое имущество. Далее — юридическая чистота. Закажите выписку из ЕГРН, изучите историю прав. Подозрительно, если смена собственников происходила часто и недавно. Обязательно проверьте наличие обременений, долгов по ЖКУ, арестов. Перед авансом составьте предварительный договор, где четко зафиксированы цена, сроки, состав объекта, условия расчета и ответственность сторон. Это обезопасит вас от сюрпризов, — пояснила Маньянова.

Также она отметила, что продавец должен быть дееспособным, действовать от себя или по нотариальной доверенности. По ее словам, в случае развода или наследства потребуется допсогласие или проверка законности прав. Риелтор подчеркнула, что ошибки на этом этапе могут привести к оспариванию сделки.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в РФ движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.

