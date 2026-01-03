Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 09:36

Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы

Полиция Венесуэлы Полиция Венесуэлы Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press
Появились кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы. По предварительной информации, они произошли на территории военных объектов — базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды, передает Agence France-Presse. Также над Каракасом очевидцы заметили несколько вертолетов, предположительно, американских военных.

Сильные взрывы <…> произошли около 02:00 (09:00 мск. — NEWS.ru), — отметил источник издания.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком. Глава государства добавил, что также открыт для дискуссий по поводу возможных американских инвестиций в нефтяной сектор.

До этого президент США Дональд Трамп во время поздравления американских военных с католическим Рождеством заявил, что Вашингтон будет проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. По его словам, США сократили морской наркотрафик из региона на 96%. Сейчас Белый дом пытается понять, кто составляет оставшиеся 4%, добавил политик.

Венесуэла
Каракас
взрывы
США
