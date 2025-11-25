День матери
25 ноября 2025 в 15:42

Предсмертную волю Плисецкой исполнили

Прах балерины Плисецкой и композитора Щедрина развеяли над Окой

Прах народной артистки СССР Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина был развеян над рекой Окой, сообщил артиста балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа в беседе с ТАСС. При этом он не стал уточнять время и обстоятельства проведенного мероприятия.

Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой, — сказал он.

Ранее журналист и биограф артистки Николай Ефимович рассказал, что Плисецкая была простым и искренним человеком — она не выносила лжи. Он также вспомнил, что балерине было интересно общаться со своей домработницей Екатериной, несмотря на то, что она ничего не понимала в балете и искусстве в целом. Журналист добавил, что Плисецкая отличалась не только душевностью, но и щедростью.

Предсмертную волю Плисецкой исполнили
