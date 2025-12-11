Тело актрисы Ксении Качалиной было кремировано

Тело актрисы Ксении Качалиной, четвертой жены заслуженного артиста России Михаила Ефремова, было кремировано спустя несколько дней после ее кончины, сообщил ТАСС источник из окружения семьи. По его словам, захоронение пройдет в Саратовской области.

Она умерла 24 ноября. Несколько дней назад ее тело было кремировано, прах планируется захоронить в Саратовской области, — рассказал знакомый умершей.

Ранее стало известно, что Качалина скончалась в Москве. Ее смерть наступила спустя 10 месяцев после ухода из жизни третьей супруги Ефремова — Евгении Добровольской. СМИ писали, что в последние годы Качалина боролась с зависимостью. Актер Владимир Конкин предположил, что трагедия может быть связана с тяжелым личным кризисом. После ухода из профессии актриса жила затворницей. Из-за проблем со здоровьем Качалина не поддерживала отношения с дочерью.

До этого сообщалось, что Ефремов нашел тело Качалиной возле кровати в захламленной квартире. Он приехал к бывшей супруге с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.