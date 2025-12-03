Четвертая жена Ефремова скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей

Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни, скончавшись спустя 10 месяцев после смерти третьей жены артиста Евгении Добровольской, сообщает KP.RU. По данным источника, Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни и долгое время боролась с зависимостью. Актер Владимир Конкин связал трагедию с тяжелым личным разрывом.

Произошла трагедия в жизни Ксюши. <...> Она осталась одна. У нее не стало ни режиссера, ни любимого мужа. Очень многое не состоялось. <...> Мне кажется, Ксения надорвалась этой любовью, — поделился Конкин.

Как уточнил источник, после ухода из профессии Качалина жила затворницей и страдала от тяжелой зависимости. KP.RU пишет, что из-за состояния здоровья она не поддерживала отношения с дочерью, которая также рассказывала о пережитом в семье насилии. По данным издания, последние годы актриса провела в уединении и редко появлялась на публике.

Ранее Ефремов переписал часть своего имущества на бывшую супругу Софью Кругликову, оставив себе только две квартиры в Москве. В его полной собственности осталась 67-метровая квартира на Никитском бульваре, унаследованная от матери, а также половина доли в квартире на Тверской улице.