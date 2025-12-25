Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:56

Стало известно, на что жаловалась россиянка с самым долгим ковидом в мире

Жительница Калуги с самым долгим COVID-19 изначально жаловалась на боли в животе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россиянка из Калуги, чей случай заболевания COVID-19 оказался самым продолжительным в мире, сначала обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в животе, сообщил РИА Новости и. о. главного врача Калужской областной клинической детской больницы, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калужской области Станислав Зайцев. Пациентка поступила в инфекционную больницу в 2022 году, где подтвердилось наличие вируса.

Врачи отметили, что у нее наблюдались симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, что нетипично для COVID-19, при котором обычно поражаются дыхательные пути. Изначально рассматривалась возможность госпитализации по поводу ВИЧ-инфекции с сопутствующими проблемами с ЖКТ, но положительный результат теста на COVID-19 определил ее направление в ковидное отделение.

Зайцев подчеркнул, что сложно установить прямую связь между состоянием пациентки и заболеванием COVID-19. После 10 дней пребывания в больнице пациентка отказалась от дальнейшего лечения, несмотря на то, что анализы продолжали показывать наличие вируса. Впоследствии специалисты калужской лаборатории заинтересовались ее анализами и отправили их в Москву, где было установлено, что вирус относится к штамму, характерному для начала пандемии в 2019 году.

Ранее стало известно, что россиянка поставила своеобразный рекорд по длительности заболевания COVID-19. При этом женщина с 2005 года болела ВИЧ и не получала терапии. Коронавирус в теле россиянки приобрел изменений в структуре.

