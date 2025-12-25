Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:55

Врач назвала популярное средство от кашля, которое вредит здоровью детей

Оториноларинголог Харитонова: сиропы от кашля могут быть опасны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сиропы от кашля, которые часто дают детям при простуде, не только неэффективны, но и могут быть опасны, сообщила NEWS.ru врач-оториноларинголог Валентина Харитонова. По ее словам, эти средства подавляют кашлевой центр. Врач уточнила, что в результате они препятствует очистке дыхательных путей от мокроты.

Кашель — это рефлекс для очистки дыхательных путей. У маленьких детей большинство сиропов от кашля неэффективны. Более того, они даже могут быть опасны, поскольку подавляют кашлевой центр, — рассказала Харитонова.

По ее словам, чтобы вылечить кашель, гораздо важнее увлажнять воздух, проветривать помещение и давать ребенку обильное теплое питье. Эти средства помогут выздороветь и не навредят здоровью, отметила она.

Ранее терапевт Юлия Якиманская посоветовала при кашле пить теплое молоко с медом и сливочным маслом, а также теплую воду с лимоном, травяные чаи и компоты. Однако она уточнила, что для эффективного лечения важно действовать комплексно, а именно принимать назначенные лекарства и использовать методы народной медицины.

